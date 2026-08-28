Биолог назвал главное правило при встрече с хищником в лесу

Биолог Сафонов: при встрече с хищником нужно отойти назад, не поворачиваясь

Главное и универсальное правило при встрече с диким животным в лесу — отступать, не поворачиваясь к нему спиной, а также не пытаться быстро убежать. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА «Новости».

«Общим и универсальным правилом для встречи с любым хищником в лесу является медленное отступление, не поворачиваясь спиной, и ни в коем случае не поддерживать с ним зрительный контакт», — сказал он.

По словам эксперта, хищники воспринимают прямой взгляд человека как вызов и потенциальную агрессию.

Ранее профессиональный охотник Василий Федюнин предупредил, что пищевые отходы в населенных пунктах могут привлечь медведей. Он отметил, что хищники возвращаются туда, где ранее находили пищу. Зверь может напасть на людей, потому что начнет защищать найденную еду.

Эксперт рекомендовал не оставлять продукты в палатках и спальных мешках, а держать их на удалении от места ночлега.