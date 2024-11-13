Мужчину зажало в тигельном прессе на северо-востоке Москвы

Мужчину зажало в тигельном прессе на Полярной улице в московском районе Северное Медведково. Об этом сообщил источник 360.ru.
Его извлекли оттуда еще до приезда спасателей, но он уже не подавал признаков жизни. Другой информации о происшествии пока нет.
Тигельные прессы активно используют в полиграфии для перфорации и декорирования изделий из бумаги и картона.
В августе в Екатеринбурге водитель мусоровоза насмерть зажал помощника у столба, отчего мужчина умер на месте.
Тротуары и детские площадки обновят в Лобне
Плотину отремонтировали в деревне Бережки под Подольском
Конференция о методах паллиативной медицинской помощи прошла в Подольске
Пенсионеры из Зарайска передали обереги для бойцов в зону СВО
Сотрудники Института кормов в Лобне провели семинар с учеными из Китая.
Еще 18 улиц благоустроят после замены теплотрассы в Подольске до конца года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте