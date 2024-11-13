Мужчину зажало в тигельном прессе на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: мужчину затянуло в тигельный пресс на Полярной улице в Москве

Мужчину зажало в тигельном прессе на Полярной улице в московском районе Северное Медведково. Об этом сообщил источник 360.ru.

Его извлекли оттуда еще до приезда спасателей, но он уже не подавал признаков жизни. Другой информации о происшествии пока нет.

Тигельные прессы активно используют в полиграфии для перфорации и декорирования изделий из бумаги и картона.

В августе в Екатеринбурге водитель мусоровоза насмерть зажал помощника у столба, отчего мужчина умер на месте.