Водитель мусоровоза насмерть придавил помощника в Екатеринбурге
Смертельный инцидент с участием мусоровоза произошел накануне на улице Первопроходцев в Екатеринбурге. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Водитель мусоровоза во время уборки зажал у столба своего помощника. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сообщается, что у 50-летнего мужчины, который был за рулем служебного транспорта, стаж вождения насчитывает 32 года.
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