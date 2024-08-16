Водитель мусоровоза насмерть придавил помощника в Екатеринбурге

Смертельный инцидент с участием мусоровоза произошел накануне на улице Первопроходцев в Екатеринбурге. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Водитель мусоровоза во время уборки зажал у столба своего помощника. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщается, что у 50-летнего мужчины, который был за рулем служебного транспорта, стаж вождения насчитывает 32 года.