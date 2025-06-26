Мужчину, бросившего ребенка о пол в Шереметьеве, арестовали на два месяца

Суд избрал Владимиру Витикову, которого обвиняют в покушении на убийство ребенка в аэропорту Шереметьево, меру пресечения — арест до 24 августа. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Сам обвиняемый отказался от последнего слова, а на вопросы журналистов ответил, что не чувствует за собой вины и что мальчика ему не жалко.

Адвокат Витикова заявил, что показания его подзащитного нельзя рассматривать как доказательство по уголовному делу — якобы мужчина на допросе не понимал, что происходит, и подписался под тем, что ему внушил следователь. Сторона защиты просила отложить избрание меры пресечения и отправить обвиняемого на дополнительное медосвидетельствование.

Согласно материалам дела, Витиков родился в 1994 году на Украине, в Черниговской области. У него белорусское гражданство, в России имеет регистрацию, живет в Химках. Воспитывает двух дочерей — 12 лет и одного года. Сам мужчина рассказал, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией.

По данным подмосковного главка Следственного комитета, Витиков на допросе признал вину и раскаялся в содеянном. Ему планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу.