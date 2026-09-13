Мужчине оторвало ногу в аварии на юго-востоке Москвы
Источник 360.ru: 2 человека пострадали в ДТП с мотоциклом на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.
ДТП случилось в Южнопортовом районе. По предварительным данным, мужчине оторвало ногу. Какие травмы получила женщина, неизвестно.
На кадрах, опубликованных Дептрансом Москвы, видно, как мотоциклист едет прямо по дороге. В этот момент женщина за рулем Haval поворачивает налево на перекрестке. Происходит столкновение, и мотоцикл заносит в сторону.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено», — добавили в ведомстве.
В минувший понедельник на 76-м километре МКАД столкнулись три легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. В результате байкера госпитализировали с переломом позвоночника.