Мужчина застрял на льдине посреди озера в Люберцах

Мужчина оказался посреди отколовшейся льдины на Черном озере в Люберцах. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Спасатели движутся к месту происшествия. Других подробностей пока не приводится.

Ранее тонущего мужчину спасли в Покровском-Стрешневе. Пострадавший провалился под лед в районе впадения Сходни в Москву-реку. Его заметила очевидица, которая и вызвала спасателей.