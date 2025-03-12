Мужчина застрял на льдине посреди озера в Люберцах
Мужчина оказался посреди отколовшейся льдины на Черном озере в Люберцах. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Спасатели движутся к месту происшествия. Других подробностей пока не приводится.
Ранее тонущего мужчину спасли в Покровском-Стрешневе. Пострадавший провалился под лед в районе впадения Сходни в Москву-реку. Его заметила очевидица, которая и вызвала спасателей.
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