Мужчина зарезал и расчленил пенсионера в Ставропольском крае

Мужчина жестоко расправился с пенсионером в Ставропольском крае. Он зарезал, а затем расчленил тело своего знакомого. Убийцу нашли спустя почти месяц — он проехал 311 километров и скрывался в Нальчике, сообщил Telegram-канал Shot .

В начале февраля в одном из посёлков п. 70-летний Александр поссорился со своим знакомым, 34-летним мужчиной, у себя дома. В порыве гнева мужчина схватил нож и вонзил его в шею пенсионера. Александр скончался на месте, убийца начал заметать следы: он расчленил тело и подбросил останки в дом, который находился в восьми минутах ходьбы от места происшествия.

Родственники пенсионера обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Через неделю поисков сотрудники МВД сообщили, что, по предварительным данным, пенсионер убит, но тело так и не удалось обнаружить.

В минувшую среду полицейские задержали подозреваемого в убийстве — он скрывался в Нальчике. Мужчина сознался в содеянном и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 26-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении своего знакомого. По версии следствия, злоумышленник из личных неприязненных отношений избил знакомого, а затем задушил его. Чтобы скрыть тело, обвиняемый расчленил его, поместил останки в чемоданы и оставил на склоне в районе впадения реки Славянки в Неву.