Мужчина выстрелил в глаз ставропольскому школьнику из-за звуков питбайка

СК: жителя Ставрополья отправили под стражу после выстрела в 11-летнего мальчика

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 58-летнего местного жителя, которого заподозрили в покушении на убийство 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, днем 9 марта в хуторе Курганном мужчина открыл огонь из окна своего дома по двум детям, которые ехали на питбайке.

Он выстрелил из пневматической винтовки с прицелом, пуля попала одному из мальчиков в область левого глаза. Ребенок получил проникающее ранение, однако врачам удалось спасти ему жизнь. Второй мальчик не пострадал.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина спрятал винтовку в хозяйственной постройке, где она впоследствии была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов» — уточнила пресс-служба.

На допросе задержанный объяснил свои действия раздражением из-за шума транспортного средства.

Стрелка отправили под стражу. Следователи проведут экспертизы и продолжат собирать доказательства по делу.

Подобный неконтролируемый гнев продемонстрировала вчера жительница Тюменской области. По данным полицейских, нетрезвую бабушку раздражал плач семимесячной внучки и она выбросила малышку из окна второго этажа. Женщину задержали за покушение на убийство малолетнего ребенка.