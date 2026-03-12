Россиянка выкинула из окна семимесячную внучку за громкий плач

Тюменские следователи обвинили в покушении на убийство малолетнего 48-летнюю жительницу села Ярково, выбросившую из окна второго этажа семимесячную внучку в минувшее воскресенье, 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

По данным ведомства, присматривающая за детьми дочери бабушка находилась в состоянии опьянения. Она разозлилась на постоянные крики маленькой внучки и вынесла ее в подъезд, где швырнула из окна второго этажа.

Получившего травмы ребенка нашли соседи, которые вызвали на место врачей. Сейчас девочка находится в больнице Тюмени.

Суд отправил обвиняемую под стражу. Расследующие дело криминалисты назначили комплекс экспертиз, включая психиатрическую, для проверки состояния покусившейся на жизнь внучки бабушки.

В конце декабря прошлого года иркутские следователи задержали местную жительницу, убившую двух сыновей трех и пяти лет. Трупы детей она оставила на улице Баумана. После задержания обвиняемая призналась в двойном убийстве. Суд отправил ее в следственный изолятор.