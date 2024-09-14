Мужчина в Калининграде мстил соседке, но случайно сжег ее четырехлетнего внука

СК: в Калининграде четырехлетний ребенок погиб при поджоге дома из мести

Полицейские задержали 65-летнего калининградца за убийство ребенка общеопасным способом. Мужчина хотел отомстить соседке и поджег ее дом, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Пожар случился днем 13 сентября в СНТ «Победа» в Калининграде. По версии следствия, мужчина облил бензином веранду соседнего дома и скрылся. Огонь перекинулся на весь дом. Находившийся в нем четырехлетний мальчик погиб, а его 59-летняя бабушка успела спастись.

Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство, совершенное общеопасным способом в отношении малолетнего». Оперативники быстро вычислили и задержали предполагаемого поджигателя.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил содеянное из мести к соседке, которая мало заплатила ему за подсобные работы», — уточнили в СК.

Еще один поджог произошел на Ямале. Два школьника облили воспламеняющейся смесью вертолет Ми-8 и сами получили ожоги лица.