Подростки в Ноябрьске подожгли вертолет ради денег. Они действовали под руководством других людей, сообщил на заседании правительства губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его процитировал «Интерфакс» .

«Фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне. <…> Такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям», — сказал он.

Артюхов рассказал, что подростки участвовали в школьной жизни и находились на хорошем счету. Теперь, по его словам, их судьба сложится совсем не так, как могла бы.

Губернатор призвал администрацию аэропорта сделать выводы из произошедшего. Он раскритиковал систему безопасности воздушной гавани, раз даже несовершеннолетние смогли ее обойти. Кроме того, Артюхов поручил образовательным учреждениям обучить детей цифровой гигиене.

Мальчики 13 и 14 лет подожгли вертолет Ми-8 в ночь на 11 сентября. Они сами получили ожоги и попали в больницу.