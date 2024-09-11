На Ямале два подростка сожгли вертолет

Baza: на Ямале два подростка за пять миллионов рублей сожгли вертолет

В Ноябрьске два подростка подожгли вертолет Ми-8. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, двум школьникам, одному из которых 13 лет, а другому 14, в Telegram пообещали за выполнение этого задания пять миллионов рублей. В ночь на 11 сентября подростки пробрались на вертолетную площадку, облили воздушное судно горючей смесью и подожгли.

В этот момент прогремел взрыв. Оба поджигателя получили ожоги лица, им пришлось обращаться за помощью в больницу. Сейчас они находятся там под охраной. Вертолет полностью сгорел.

Отец одного из поджигателей, уточнили авторы публикации, участвует в специальной военной операции.

Против подростков возбудили уголовное дело. Также они признались, что за несколько дней до этого подожгли вышку сотовой связи.

Ранее четверо подростков за вознаграждение сожгли в Москве автомобиль BMW.