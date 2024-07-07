Мужчина утонул на Изумрудном карьере в Челябинске

Челябинские спасатели вытащили тело мужчины, который прыгнул в воду с крыши заброшенного здания на Изумрудном карьере. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Еще одна жертва беспечности на воде», — сообщило ведомство.

Кроме того, в МЧС отметили, что карьер считается одним из самых травмоопасных водоемов, но предупреждающие аншлаги «Купаться запрещено» мало кого останавливают.

В Челябинской области уже погибли 29 человек, включая восемь детей, с начала купального сезона.

Кроме того, сегодня в регионе утонули отец с 10-летним сыном во время катания на сапборде. Они плавали без спасательных жилетов.

По данным МЧС России, за прошедшие сутки в России утонули 49 человек, в числе которых было семеро детей. В Амурской области в водоворот затянуло двух подростков, один не выплыл, его ищут спасатели. В Уфе во время съемок профилактического ролика МЧС заметили тонущего мужчину, которого несло течением. Запись оборвалась, когда оператор прыгнул в воду, чтобы спасти человека.