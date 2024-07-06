Тонущий мужчина сорвал съемку профилактического ролика МЧС в Уфе

Съемку профилактического ролика о правилах купания в водоемах Башкирии сорвал тонущий мужчина. Видео с места опубликовала пресс-служба МЧС. В подписи к ролику указали, что запись сделали в Уфе во время работы над профилактическим роликом.

В кадре сотрудник МЧС начал рассказывать об опасности купания в неположенных местах, но сбился. В этот момент девушка-оператор заметила тонущего мужчину, которого несло течением. Она указала на него спасателю, который, скинув пиджак, прыгнул в воду и поплыл к тонущему. На этом запись оборвалась.

Признание, что запись постановочная, руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС Алик Шарафутдинов сделал в беседе с изданием «Подъем».

Он пояснил, что из-за большого числа погибших на воде решил «всколыхнуть общественность».

«Решили с ребятами снять ролик, чтобы немного приземлить тех, кто думает, что с ним это никогда не случится. Обычная профилактика, которую мы ежедневно проводим, конечно, помогает, но такой ролик должен запомниться больше», — заявил Шарафутдинов.

Собеседник журналистов признался, что в роли тонущего снялся его коллега. Запись сделали с одного дубля в месте, где неделю назад утонул прыгнувший в воду ребенок.

В минувший четверг, в Нижнем Черневском пруду в московском районе Южное Бутово утонул катавшийся на сапборде молодой человек. Как сообщил источник 360.ru, на доску он встал вместе со своим другом, но не стал пристегиваться. В результате во время прохода по воде юноша потерял равновесие и упал в воду. На поверхность молодой человек не всплыл.