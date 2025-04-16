Мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Чите

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на детской площадке в микрорайоне Каштакский в Чите. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На его кадрах видно, как во дворе жилого дома мужчина достал из-под одежды предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух, напугав других людей, в том числе бегущих впереди него детей. После этого он неровной походкой покинул территорию двора.

Случившееся chita.ru подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД. В полиции сообщили, что сотрудники выезжали на место и опросили свидетелей. Личность стрелка устанавливается.

Ранее стало известно, что в Мурманске устроил стрельбу сотрудник отряда аварийно-спасательных работ.Он стрелял из двух ружей по полицейским машинам на улице, а после забаррикадировался на крыше здания. Пострадали два человека.