Мужчина устроил поножовщину из-за утерянного кольца в озере под Петербургом

На Колтушском озере во Всеволожском районе Ленинградской области произошла поножовщина, в результате которой один человек погиб, а еще один получил серьезные ранения. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал один из очевидцев происшествия.

Конфликт начался после того, как один из отдыхающих на озере случайно задел другого в темноте, с него слетела цепочка с золотым кольцом. Найти украшение не удалось, разъяренный владелец и его компания начали требовать компенсацию.

«Они спрашивали: „Как будем решать эту проблему?“ Мы пытались помочь найти кольцо, но это было бесполезно, потому что вода мутная и абсолютно ничего не видно. Потом все вышли из воды, они начали требовать деньги, телефоны, часы, угрожать», — поделился очевидец происшествия.

Обстановка продолжала накаляться. Один из мужчин, находившихся у озера, решил вмешаться в конфликт, достал нож и напал на оппонентов.

«Мы услышали крик, потом увидели, как один из мужчин падает у мостика, весь в крови. Мы к нему подбежали, вызвали скорую, все давали бинты, начинали как-то помогать, чтобы он оставался в чувстве до приезда скорой», — сообщили очевидцы.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи оставалось только зафиксировать смерть одного из участников конфликта. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее жителя Хабаровского края задержали за смертельную поножовщину в Санкт-Петербурге.