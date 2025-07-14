Жителя Хабаровского края задержали за смертельную поножовщину в Петербурге

Полицейские задержали на Васильевском острове мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на Наличной улице. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, в полицию 12 июля обратилась 54-летняя жительница района. Она сообщила, что в квартире дома 40к4 находится мужчина с ножевым ранением. Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп 51-летнего мужчины, а также второго пострадавшего, 54 лет, которого экстренно госпитализировали с ранами в области живота и поясницы.
Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Фигурантом оказался 51-летний житель Хабаровского края. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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