Мужчина с ребенком напал на 14-летнюю девочку в Кирове

Мужчина напал на 14-летнюю девочку на детской площадке в Кирове. СК возбудило уголовное дело, сообщили в ведомстве. В распоряжении 360.ru оказались кадры видеозаписи, предоставленные очевидцами.

ЧП произошло на улице Левитана. Мужчина гулял с маленьким мальчиком на детской площадке. Внезапно он стал избивать девочку-подростка. Мужчина бил ее кулаками, потом толкнул, девочка упала. В итоге подросток был вынужден уйти с площадки.

Пресс-служба СУ СК по Кировской области сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои», ведомство ходатайствует о передаче дела в свое производство.

В Ачинске в конце апреля мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви. Дети шумели в подъезде, и он так пытался проучить их. Подростки пытались сбежать, но один споткнулся и упал, ему и досталось от нервного жильца. Мужчина бил по ногам, рукам и голове.