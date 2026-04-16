В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви

В Ачинске Красноярского края мужчина избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за то, что он с друзьями сидел в подъезде. Очевидцы рассказали 360.ru подробности.

«Мы сидели в подъезде, смеялись. Там живет мужчина на втором этаже, сумасшедший, он вышел с металлической ложкой для обуви. Мы начали убегать, но наш друг споткнулся и упал. Мы поняли, что его нет, когда уже отбежали от дома», — рассказал один из свидетелей случившегося.

По его словам, сейчас с подростком все нормально, а нападавшего задержали.