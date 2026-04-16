В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви
В Ачинске Красноярского края мужчина избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за то, что он с друзьями сидел в подъезде. Очевидцы рассказали 360.ru подробности.
«Мы сидели в подъезде, смеялись. Там живет мужчина на втором этаже, сумасшедший, он вышел с металлической ложкой для обуви. Мы начали убегать, но наш друг споткнулся и упал. Мы поняли, что его нет, когда уже отбежали от дома», — рассказал один из свидетелей случившегося.
По его словам, сейчас с подростком все нормально, а нападавшего задержали.
Скоро суд будет, наверное. Он его бил нормально, но друг прикрывался ногами, руками и нечего особого не произошло. Этот мужчина не раз нас выгонял из подъезда и пытался избить. С крыши хотел скинуть один раз, когда мы на крыши лазали. Кто-то говорил, что у него есть справка, что он в психбольнице лежал, это не 100-процентная информация, но кто-то из соседей говорил.
Очевидец
Другой очевидец отметил, что у подростка обнаружили пару гематом и диагностировали подозрение на черепно-мозговую травму.
Местная жительница Вероника рассказала, что ее сын дружит с пострадавшим.
«Мальчик сильно плакал и жаловался на боли. Бил изверг по ногам, голове, рукам», — сообщила она.
По данным ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, избиение прекратил один из прохожих. Следователи возбудили уголовное дело.
