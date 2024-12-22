Мужчина с петардами устроил переполох на юго-западе Москвы

Житель Москвы днем 22 декабря взорвал петарды и повредил обшивку жилого дома в районе Теплый Стан. Об этом 360.ru сообщил источник.

Очевидцы сообщили, что мужчина с «опухшим лицом» в компании подростка взорвал петарду возле стены дома 12б по Профсоюзной улице.

В результате взрыва отлетели две плитки внешнего фасада. Затем мужчина зашел в аптеку с другой стороны здания и пообещал компенсировать ущерб.

В беседе с 360.ru подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявлял, что во время проведения спецоперации необходимо ввести уголовную ответственность за взрывы петард и фейерверков в зданиях государственных учреждений и торговых центров.

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за похожих на выстрелы звуков. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках, никто не пострадал.