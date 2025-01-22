Мужчина разогнал хулиганов посохом Деда Мороза в Сосновом Бору

В Ленобласти Дед Мороз разогнал хулиганов посохом и сцепился с ними в рукопашке

На кадрах видно, как местный житель у одного из подъездов ловко опрокинул дебошира на землю с помощью посоха. Затем мужчина сцепился с хулиганами в рукопашном бою. Усмирить оппонентов помогала «Снегурочка», которая поливала их водой из ведра.

По данным «Mash на Мойке», на видео попали последствия войны против квартирантов на проспекте Героев. Около двух лет назад в дом подселили мужчину, из-за которого парадная превратилась в притон. Жители устали от толп незнакомцев, которые постоянно ходят в гости к хозяину, шумят и ко всем пристают. Чтобы отпугнуть хулиганов, пришлось установить камеры на этажах и домофоне. Бой с посохом случился в один их таких вечеров. Трость осталась у пары с новогодних каникул.

В Петербурге мужчина выстрелил из карабина в буйного соседа, который вел шумный образ жизни. Пуля прошла насквозь, задела артерию и сломала кость.