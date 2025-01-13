Петербуржец прострелил бедро соседу, который угрожал ему молотком

Житель Санкт-Петербурга выстрелил из карабина в буйного соседа. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Конфликт произошел между жителями новостройки на улице Генерала Кравченко в Красносельском районе города.

Долгое время 53-летний байкер ссорился с соседом с верхнего этажа, который вел шумный образ жизни. Во время очередной перепалки буйный молодой человек пришел к соседу с молотком в руках. Мотоциклист выстрелил в 26-летнего парня из охотничьего карабина. Пуля прошла насквозь, задела паховую артерию и сломала бедренную кость.

После этого байкер сам вызвал скорую помощь. Его задержали, а пострадавшего увезли в одну из городских больниц.

Ранее в Ленинградской области между жильцами дома произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина выстрелила в своего соседа из пневматического оружия, а он в ответ распылил ей в лицо баллончик со слезоточивым газом.