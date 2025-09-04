Мужчина разгромил подъезд многоэтажки в Кирове и попал на видео

В Кирове житель дома № 89 на улице Ивана Попова учинил погром. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Молодой человек возвращался домой около шести утра, но у него не получалось попасть в подъезд. Как ни старался он набрать код, ничего не выходило.

Тогда мужчина пустил в ход кулаки и ноги. Сначала он пытался ключами разгромить ненавистный домофон, но это не помогало.

Затем ему все же удалось силой открыть стеклянную дверь, а после несколько раз с ноги ударил по ней. Озверевший мужчина крушил буквально все на своем пути.

