Громит салоны и бьет машины. В Елабуге женщина держит в страхе соседей и бизнес

Жительница Елабуги, предлагающая стрижки и массажи дополнительными услугами на дому, разгромила несколько местных салонов красоты. Владелец одного из них, Юлдуз, рассказала 360.ru, что женщина разбила у нее в помещении стекла, а полиция бездействует.

«Объяснили ей, что вот мы новые хозяева, разбирайся с бывшей хозяйкой, она этого всего слышать и слушать не хочет, а недавно и [говорила], что и дальше будет буянить», — добавила Юлдуз.

В последний раз местная жительница наведалась в салон 20 ноября. Как оказалось, она ополчилась на бывшую владелицу салона. За что — неизвестно.

«Она и у нас в салоне крушила. Трижды приходила. На третий раз нам не удалось ее предотвратить. Она нам разбила стекла, входную дверь. <… > В общем, эта женщина неадекватная, и никакие, никакие органы не помогают. Наше обращение в полицию не дали никакого результата. Нам даже весточку не прислали», — рассказала собеседница 360.ru.

Кроме того, женщина кидалась на Юлдуз и ее мужа с молотком.

«Я беременна, ей об этом сказала», — добавила собеседница 360.ru.

По словам владелицы салона, женщина также промышляет тем, что прописывает у себя за деньги мигрантов. Об этом она открыто писала в соцсетях.

На странице женщины в социальной сети «ВКонтакте» действительно есть пост с «заманчивым» предложением.

«Регистрация для приезжих из солнечного Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других дружественных стран», — писала она.

Накануне стало известно, что Следственный комитет Татарстана начал расследование в отношении жительницы Елабуги и ее знакомого, которых подозревают в фиктивной постановке на учет 12 иностранных граждан. Связано ли это с женщиной, которая держит в страхе весь район, неизвестно.

Также, по словам Юлдуз, женщина минимум раз вдребезги разбила машину молотком одной из местных жительниц. И несколько раз устраивала налет на другой салон красоты. Ущерб нападавшая не возмещала.

Как сообщила Baza, в Елабуге жители одной из многоэтажек неоднократно жаловались на соседку, которая предлагает услуги по стрижке и массажу с дополнительными возможностями. Они обратились в полицию, обвинив ее в занятии проституцией. В ответ на это женщина в обнаженном виде разбила камеры наблюдения в лифте, потом в подъезде и напала на своих соседей.

Ранее женщина устроила погром в кафе в Балашихе и напала на сотрудницу детского языкового центра.