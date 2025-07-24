Мужчина вонзил стрелы в двух коллег на проходной завода в Петербурге

На заводе в Санкт-Петербурге мужчина на проходной ранил лучными стрелами двух сотрудниц пропускного пункта. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Днем 23 июля 2025 года на проходной предприятия в Выборгском районе города Санкт-Петербурга произошел конфликт между сотрудницами пропускного поста и работником. Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся», — рассказали ведомства.

Нападавшим оказался работник завода, 39-летний Александр. Мужчина зашел на проходную и вонзил стрелы как мини-копья. После содеянного злоумышленник вышел с территории завода, сел на оранжевый велосипед и скрылся, сообщил Telegram-канал «Питер онлайн». Предположительно, перед нападением между мужчиной и коллегами произошел конфликт.

Женщин госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали по горячим следам. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».