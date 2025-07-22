Грабители избили кастетом уфимского бизнесмена

В Уфе неизвестные напали на бизнесмена на улице Октябрьской Революции в Уфе. Видеозапись с избиением появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как грабители затащили мужчину в машину. Один из нападавших надел на руку кастет и избил предпринимателя.

Источник 360.ru рассказал, что преступники искали у него деньги, нецензурно выражались и обещали убить.

Когда соседи позвали на помощь прохожих и вызвали полицию, нападавшие скрылись. Вскоре их задержали сотрудники ГАИ. Один из подозреваемых попытался сбежать.

«Сейчас пострадавший в травмпункте, ему оказывают помощь», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее подростки избили в Домодедове сверстника-инвалида. По словам приемного отца пострадавшего, школьники набросились на его сына из-за того, что тот обзывал их мам. В результате подросток-инвалид не получил тяжелых травм, но ему потребовалась психологическая помощь.