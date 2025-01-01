Мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: в Строгине мужчина провалился под лед, катаясь на тюбинге

Днем 1 января в столичном районе Строгино 50-летний местный житель едва не погиб, решив покататься на тюбинге неподалеку от аллеи «Дорога жизни». Об этом сообщил источник 360.ru.

Очевидцы позвонили в спасательную службу в 14:10. Они рассказали, что неуправляемую «ватрушку» вынесло в реку, а сидевший в ней человек оказался в воде. Мужчина держался за льдину и мог утонуть.

Прибывшие на вызов спасатели достали пострадавшего. С кровотечением и травмой головы его увезли на машине скорой помощи.

Ранее 13-летний подросток в Новом Уренгое скатился на тюбинге прямо под колеса большегруза. Мальчик скончался на месте.

В Министерстве благоустройства Подмосковья призвали кататься на «ватрушках» в специально оборудованных местах, только тогда это зимнее развлечение может быть безопасным.