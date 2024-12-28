Свыше 7,9 тыс человек прокатились на тюбинговых горках в Подмосковье с начала зимы

Свыше 7,9 тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили тюбинговые горки с начала зимы. Самые популярные из них находится в парке культуры и отдыха в Ивантеевке.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, катание на надувных ватрушках пользуется большой популярностью зимой.

«Тюбинг — зимнее развлечение, которое с каждым годом становится все более популярным. Оно представляет собой спуск на специальной надувной „ватрушке“ с горки. „Ватрушки“ имеют специальную конструкцию, которая предотвращает переворачивание и обеспечивает устойчивость во время спуска», — отметили в ведомстве.

За неделю тюбинговую горку в парке Ивантеевки посетили более 1,4 тысячи человек. Еще 1,25 тысячи гостей побывали в центральном парке Долгопрудного и порядка 1,24 тысячи — в Кузьминском лесопарке в Котельниках.

Список всех тюбинговых горок региона разместили на сайте министерства.