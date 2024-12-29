Подросток скатился с горки прямо под колеса большегруза в Новом Уренгое

В Новом Уренгое подросток съехал с горки на тюбинге и попал прямо под колеса автомобиля. Мальчик погиб. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на пресс-службу СК по округу.

Большегруз убирал снег рядом с культурно-спортивным комплексом «Уренгоец» в тот момент, когда с горки съезжал 13-летний мальчик.

Он угодил под колеса машины и скончался до прибытия скорой помощи. Водителя подозревают в причинении смерти по неосторожности.