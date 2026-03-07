Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в Самарской области

Ночью над Самарской областью сбили пять беспилотников. При падении их обломков один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале .

Мужчину доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет», — уточнил Федорищев.

Губернатор призвал местных жителей быть бдительными, при обнаружении подозрительных предметов — сообщать в экстренные службы. Он также подчеркнул, что запрещено фотографировать и снимать на видео дроны.

Ранее украинский беспилотник рухнул возле многоэтажки в Ельце. Жителей ближайших домов эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал. Всего за ночь средства ПВО сбили 124 дрона ВСУ над регионами России.