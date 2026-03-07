Жильцов четырех домов эвакуировали из-за рухнувшего БПЛА в Ельце

Украинский беспилотник упал в Ельце возле многоэтажки, жителей ближайших домов эвакуировали. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В результате ЧП никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы.

«Осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва», — отметил Артамонов.

Для жильцов четырех эвакуированных домов развернули ПВР в лицее на улице Спутников. Они смогут вернуться домой, когда специалисты проверят и обезвредят рухнувшие фрагменты сбитого БПЛА.

В ночь на 7 марта над российскими регионами нейтрализовали 124 дрона. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Брянской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тульской, Самарской, Липецкой, Ивановской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях, а также в Крыму и в Московском регионе.