Мужчина помочился в рагу в ресторане и спровоцировал скандал

В Китае полиция расследует дело о хулиганстве в одном из ресторанов сети Haidilao. В интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина помочился в блюдо с едой. Об этом сообщил Singtao.com .

Посетители опубликовали скандальный ролик на странице ресторана в соцсетях. На нем мужчина в черных брюках забрался на круглый стол в отдельном зале Haidilao и помочился в четырехрешетчатый контейнер с горячей едой. Пресс-служба сети ответила, что уже обратилась в полицию.

«Независимо от того, постановочное это видео или нет, мы решительно выясним правовую ответственность причастных к этому лиц в соответствии с законом», — сообщил представитель Haidilao.

Директор юридической фирмы Zhejiang Fengguo Чэнь Сунтао сообщил, что хулигану грозит от пяти до 10 суток ареста. Если же видео окажется постановочным, то наказание будет зависеть от того, кто именно выложил его в интернет — герой ролика или кто-то другой.

Протокол за мелкое хулиганство в России составили на мужчину, который оголился во время рейса из Москвы в Астрахань. Во время полета он снял штаны и трусы, а в ответ на замечание достал деньги.