Мужчина получил ранение после атаки FPV-дрона в Белгородской области

В селе Грузское под Борисовкой FPV-дрон ударил по территории предприятия. Пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Раненого мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ. У него диагностировали проникающее осколочное ранение грудной клетки», — написал он.

После оказания помощи бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.

В этот же день две женщины погибли, одна получила ранения из-за обстрела ВСУ в селе Смородино. Боевики нанесли удар по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. Еще один мужчина пострадал из-за детонации дрона ВСУ в хуторе Бондаренков Шебекинского округа.