Мужчина получил ранение из-за детонации дрона ВСУ под Белгородом

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения из-за детонации дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

После оказания помощи его перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

За прошедшие сутки в Белгородской области пострадали шесть человек: два бойца «Орлана» и четверо мирных жителей. За медицинской помощью обратилась еще одна 16-летняя девушка, пострадавшая от детонации беспилотника возле социального объекта в Короче 17 марта.