Мужчина погиб при столкновении лодки с пристанью в Ивановской области

МЧС: моторная лодка врезалась в пристань в Ивановской области, погиб человек

Моторная лодка столкнулась с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области. Погиб один человек, еще одного спасли, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Наезд маломерного судна на неэксплуатируемую пристань произошел на акватории реки Волга города Наволоки Кинешемского района.

«К сожалению, извлечено тело мужчины. Тело передали сотрудникам полиции», — уточнили в ГУ МЧС.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что около 20:00 вторника лодка врезалась в конструктивный элемент дамбы. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проверяется исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее в Перми после столкновения гидроцикла и лодки пропал 15-летний подросток. Установлено, что 11-летний ребенок управлял гидроциклом. На борту лодки находились мужчина и школьник.