В Перми пропал подросток при столкновении гидроцикла и лодки

В Перми проводится проверка по факту столкновения гидроцикла и лодки, после которого пропал 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Столкновение произошло сегодня днем в акватории реки Мулянка в Дзержинском районе города. По предварительным данным, 11-летний подросток управлял гидроциклом, который столкнулся с лодкой. На ее борту находились мужчина и 15-летний подросток.

В результате мужчину госпитализировали, подросток пропал без вести. По данным Telegram-канала SHOT, он утонул.

Следователи начали доследственную проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о столкновении двух катеров в акватории Большой Невы у Дворцового моста.