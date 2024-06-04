Устроившего стрельбу на Костромской улице в Москве задержали

Московская полиция по горячим следам задержала мужчину, которого заподозрили в стрельбе на Костромской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник стрелял по прохожим из пневматического оружия и ранил двух человек.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 50-летнего мужчину», — сообщили в ведомстве.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет тюрьмы.

В московской прокуратуре уточнили, что подозреваемого задержали в его квартире. Там же полицейские изъяли пневматическую винтовку.

Неизвестный открыл огонь по прохожим на северо-востоке Москвы вечером 4 июня. Он стрелял из пневматической винтовки из окон своей квартиры. В результате пострадали двое: девушка получила ранение в руку, а молодой парень — в голову. Кроме того, стрелок повредил проезжавший мимо автобус.