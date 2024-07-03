Мужчина открыл огонь по людям в московском районе Люблино

Mash: мужчина начал стрелять по людям в Люблине, есть раненые

Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Есть раненые. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, стрельба началась во время драки с участием около двух десятков мигрантов. После этого участники потасовки разбежались.

Источник 360.ru уточнил, что причиной конфликта стали разногласия прохожих с водителем такси.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В ночь на субботу, 29 июня, мужчину убили в массовой драке на северо-западе Москвы. Позже задержали троих участников конфликта, все они были гражданами Киргизии. Возбуждено уголовное дело.