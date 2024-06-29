Мужчину убили в ночной массовой драке в Москве

СК возбудил дело по факту гибели мужчины в массовой драке в Москве

Пресс-служба СУ СК по Москве
Фото: Пресс-служба СУ СК по Москве

Мужчина погиб в массовой драке на северо-западе Москвы в ночь на 29 июня. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

По версии правоохранителей, у жертвы возник конфликт с группой мужчин. Во время драки он получил закрытую черепно-мозговую травму, которая стала причиной смерти. Пострадавший скончался на месте.

Удалось установить троих участников драки, все они — граждане Киргизии. Их доставили в отдел, где проводят следственные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет.

Ранее в Одинцовском округе Московской области драка переросла в стрельбу. Мужчины вытащили оружие и стали палить по окнам, из которых очевидцы снимали происходящее на телефоны. Никто не пострадал, одна пуля застряла в стене дома. Полицейские задержали двух участников конфликта, остальные успели скрыться.

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