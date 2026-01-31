Мужчина напился и скончался после гибели жены на Мальдивах

Британец Малкольм Ричмонд скончался в аэропорту на Мальдивах из-за сердечного приступа, вызванного острой алкогольной интоксикацией. Мужчина написался через несколько дней после гибели жены, сообщило издание Daily Mail .

Супружеская пара — 70-летняя Элейн и 71-летний Малкольм — отдыхали на острове Эллайду в декабре 2025 года. Женщина погружалась с аквалангом, когда ее унесло сильным течением. Малкольм обратился за помощью, начались поиски, но его супругу нашли уже мертвой.

Два дня спустя муж погибшей должен был вылететь на родину. Он ждал свой рейс в аэропорту, когда его состояние ухудшилось. Мужчину доставили в больницу, он умер в канун Рождества.

В отчете полиции Мальдивских островов говорилось, что супруги были профессиональными дайверами. Этот курорт они посещали 60 раз. Тела пары репатриировали в Великобританию.

Помощник коронера Мэтью Кьюли рассказал, что Малкольма скончался из-за острого алкогольного опьянения, полиорганной дисфункции и остановки сердца.

Ранее руководитель туроператора «Пантеон» и член РСТ Анатолий Гаркушин рассказал, как не стать жертвой ядовитых медуз на Мальдивах.