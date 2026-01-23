Туроператоры рассказали, как не стать жертвой ядовитых медуз на Мальдивах

Инструкторы на Мальдивах и Маврикии устраивают погружения только в безопасных зонах, поэтому туристы не сталкиваются при дайвинге с медузами. Об этом 360.ru рассказал руководитель туроператора «Пантеон» и член РСТ Анатолий Гаркушин.

По его словам, сертифицированные специалисты хорошо знают особенности местности и следят за туристами.

«Все дайв-центры сертифицированы и регулярно проверяются PADI, при этом вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание», — подчеркнул Гаркушин.

Он предположил, что россиянин, столкнувшийся с ядовитой медузой, занимался дайвингом с «выездным» инструктором. В таких случаях туристы используют более закрытые гидрокостюмы, а также специальные средства.

Генеральный директор туроператора «Сатмаркет» Ирина Сетун отметила, что при появлении медуз купание обычно откладывается. Если дайвинг не отменяют, то погружающиеся в воду люди используют защитный гидрокостюм.

«Появление медуз на Мальдивах является редким явлением, в том числе по этой причине данное направление пользуется высокой популярностью у наших туристов», — подчеркнула специалист.

Ранее среди россиян начал набирать популярность отдых на Сейшелах. Вице-президент АТОР Артур Мурадян объяснил, что уровень комфорта и сервиса на Сейшелах не уступает Мальдивам, но обходится дешевле.