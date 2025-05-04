Бородач на «Гелендвагене» напал на врачей скорой помощи в Ставрополе

В Ставрополе водитель «Гелендвагена» напал на врачей скорой помощи, потому что неотложка не уступила ему дорогу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Неизвестный с кулаками набросился на водителя. Мужчина оскорблял весь персонал бригады, их матерей и угрожал им сексуальным насилием, написал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что участковые выясняют обстоятельства произошедшего.

«Сотрудник скорой медицинской помощи направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — добавили в ведомстве.

Ранее на сотрудников скорой помощи напали во дворе дома в Санкт-Петербурге. Медики сняли побои и обратились с заявлением в полицию. Полицейские задержали подозреваемых — 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину.