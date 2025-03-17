На сотрудников скорой помощи напали во дворе дома в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину по подозрению в нападении на водителя и фельдшера скорой помощи, прибывших к одному из домов на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Сначала против мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, но позже медики сняли побои и обратились с заявлением в полицию. Поэтому теперь следственные органы изучают материалы, чтобы принять процессуальное решение.

Ранее в Солнечногорске двое мужчин избили фельдшера скорой помощи возле подъезда. У пострадавшего диагностировали многочисленные травмы. Причину нападения выяснить так и не удалось. Обоих хулиганов задержали, им грозит до семи лет лишения свободы.