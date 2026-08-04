Мужчина напал на школьника в Приморье из-за мяча, попавшего в машину

Житель Фокино в Приморье напал на 13-летнего подростка после того, как мяч попал в его машину. Об обстоятельствах происшествия 360.ru рассказала мать пострадавшего мальчика.

По словам матери мальчика, ее сын вместе с друзьями играл в мяч на детской площадке. В какой-то момент мяч отскочил и попал в припаркованный рядом автомобиль. После этого, рассказала женщина, владелец машины вышел к детям, начал кричать и оскорблять их. Несмотря на объяснения подростка, что мяч ударил не он, мужчина, по словам матери, ударил ребенка.

На видео, снятом очевидцами, видно, как мужчина, держа на поводке собаку, подходит к подросткам и возмущается произошедшим.

«Что вы мою машину лупите!» — говорит он.

Прокуратура ЗАТО Фокино поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Следственный комитет по Камчатскому краю завел уголовное дело после насилия против 13-летнего мальчика со стороны сверстников в детском лагере «Волна».