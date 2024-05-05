Мужчина на электровелосипеде сбил ребенка в Восточном Измайлове | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 18:24 Мужчина на электровелосипеде сбил ребенка в Восточном Измайлове Прокуратура Москвы: школьник попал в больницу после наезда курьера-велосипедиста РИА «Новости»

Читать 360 в

Курьер сбил на пешеходном переходе на 15-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово 12-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, 34-летний мужчина на электровелосипеде наехал на мальчика, в результате школьник попал в больницу с травмами.

Реклама

«Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и привлечение водителя к установленной законом ответственности», — указали в пресс-службе.

В тот же день велосипедист сбил в Москве восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на улице Ярцевская, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в мотоциклист наехал в столице на восьмилетнего ребенка во дворе дома. Авария произошла вечером. По информации источника, пострадал несовершеннолетний.