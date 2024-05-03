Мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома в Москве | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 19:48 Мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома в Москве Источник 360.ru: мотоциклист сбил ребенка на улице Климашкина в Москве Pxhere

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Восьмилетний ребенок попал под колеса мотоцикла во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Авария произошла 3 марта в 19:35. Известно, что несовершеннолетний пострадал, но подробностей о его состоянии нет.

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Все участники ДТП находятся на месте происшествия. Разлива топлива не было. Причины аварии установят специалисты.

Ранее другая авария с участием мотоцикла произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. Байкер врезался в автомобиль, вылетел из седла и упал на встречную полосу, где попал под колеса другой машины.