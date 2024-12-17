Мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат в Петербурге

78.ru: в Петербурге задержали мужчину за поджог военкомата в Центральном районе

Петербургские полицейские задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в военкомат в Центральном районе. Об этом сообщило издание 78.ru .

«Мужчина бросил бутылку с горючей смесью и поджег дверь военкомата на улице Чайковского, у дома № 53. Выяснилось, что он действовал по указаниям», — уточнило издание.

Злоумышленника задержали правоохранители. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В ноябре петербургские силовики задержали диверсанта, пытающегося за денежное вознаграждение поджечь по заданию украинских кураторов авиатехнику.

В том же месяце в Москве машиниста башенного крана, пытающегося поджечь военкомат в прошлом году, обвинили по нескольким уголовным статьям, в частности, за госизмену и теракте. Мужчина был завербован ГУР Украины и должен был устраивать диверсии на территории России.