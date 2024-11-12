В Петербурге задержали собиравшегося поджечь авиатехнику диверсанта

РИА «Новости»: силовики задержали петербуржца за попытку поджечь авиатехнику

Фото: Пресс-служба МВД

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали диверсанта, который намеревался поджечь авиатехнику по заданию кураторов с Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Задержанный самостоятельно, по своей инициативе, обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на территории России за денежное вознаграждение. Фигурант дела также пытался привлечь еще двух человек к совершению преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Содействие диверсионной деятельности». Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее в Москве обвинили крановщика в госизмене, изготовлении взрывчатки, поджоге военкомата. Мужчину задержали правоохранители еще 3 ноября 2023 года.

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