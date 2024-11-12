Крановщика из Москвы обвинили в госизмене и поджоге военкомата

Московский крановщик стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям. Мужчину обвиняют в госизмене, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, изготовлении оружия, теракте и участии в террористическом сообществе, сообщил ТАСС.
Согласно материалам Второго Западного окружного военного суда, работавшего машинистом башенного крана москвича задержали 3 ноября 2023 года.
По версии следствия, он участвовал в подконтрольном ГУР Украины проекте «Хочу жить» и получил от кураторов через Telegram инструкцию по изготовлению взрывчатки. Позже мужчина пытался поджечь военкомат Академического района ЮЗАО Москвы.
Ранее завербованный украинской разведкой россиянин планировал подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Диверсанта задержали, когда он закладывал взрывное устройство в тайник. Агент ГУР Украины оказал вооруженное сопротивление, и его ликвидировали.
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