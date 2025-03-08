Мужчина упал в канализационный люк с высоты 6 метров в Хорошево-Мневниках

В Хорошево-Мневниках в Москве во время земляных работ в подземный коллектор провалился мужчина. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на стройке метро в проезде Главмосстроя. Мужчина упал в канализационный люк, глубина которого составляет около пяти-шести метров. Пострадавший находится в сознании, сообщил источник. На место происшествия выехали экстренные службы.

За субботу в столице произошло несколько ЧП с угрозой жизни людям.

В московской многоэтажке застрял лифт с несколькими пассажирами. Дом с проблемным лифтом расположен по адресу улица Дмитрия Ульянова, на юго-западе Москвы. В лифте застряли четверо пожилых людей, они прождали помощи почти четыре часа.

Возле станции метро «Чертановская» загорелась крыша двухэтажного здания. Один из очевидцев сообщил, что к месту возгорания прибыли четыре пожарные машины.